Belford Roxo – Policias civis da 54ª DP (Belford Roxo), em parceria com a Light S/A, prenderam nesta quinta-feira (19/05), um homem em flagrante por furto de energia em um bar, no bairro Santa Maria, em Belford Roxo. O acusado é responsável pelo estabelecimento.



De acordo com a Light, os técnicos da concessionária verificaram que o estabelecimento, de forma irregular, estava conectado direto à rede elétrica. Aproximadamente 360 watts-hora não eram registrados por um medidor ao mês, causando um prejuízo de cerca de R$7 mil em conta de energia, valor que poderia abastecer 15 casas.