Waguinho percorreu o bairro Bom Pastor e acompanhou o andamento das obras - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 20/05/2022 17:17 | Atualizado 20/05/2022 17:23

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), visitou nesta quinta-feira (19/05) o bairro Bom Pastor. O prefeito foi verificar o andamento das obras de saneamento, esgotamento sanitário, pavimentação e infraestrutura em diversas ruas. O conjunto de intervenções se estende também a bairros vizinhos como Jardim Anápolis, Gogó da Ema, Jardim Redentor e adjacências, beneficiando cerca de 150 mil pessoas.

COMPANHIA DESTACADA DA POLÍCIA MILITAR

O prefeito anunciou ainda que está licitando a área para a construção de uma Companhia Destacada da Polícia Militar, no Bom Pastor, que irá atender toda a região e seu entorno. O bairro está ganhando também um complexo com uma escola, creche, posto de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma quadra poliesportiva.Acompanhado pelo secretário de Educação, Denis Macedo, o prefeito visitou ainda o complexo que reúne a Escola Municipal José Cesário Praça (com capacidade para mil alunos), a creche Ana Teresa Ferreira Frasco (para 250 alunos), posto de saúde, o Cras e a quadra poliesportiva. O prefeito esteve também nas ruas do entorno das unidades para fazer um levantamento de obras que serão feitas. “A escola terá dez salas de aula e, assim como a creche, toda a estrutura necessária para acolher os alunos e funcionários”, comentou Waguinho.Waguinho percorreu também a Avenida Belford Roxo, onde está sendo construído um calçadão de 1.200 metros, que vai da Estrada Boa Esperança à Avenida Distinção. "Por muitas décadas essas localidades ficaram abandonadas. Aos poucos estamos remodelando e transformando toda a região", concluiu Waguinho, ao lado do secretário de Obras, Odair Cunha, e do subsecretário de Conservação, Adriano Carmo.

O barbeiro Gabriel Paixão conversou com o prefeito Waguinho e elogiou as obras que estão sendo feitas Rafael Barreto / PMBR

Na Avenida Antônio Simões da Costa, Waguinho conversou com moradores, que apontaram problemas no escoamento da água da chuva. O prefeito garantiu que a desobstrução de manilhas será feita. "Moro aqui há 35 anos e percebo que o bairro e o município estão melhorando", resumiu o pedreiro Marco Antônio de Farias, 52. "O Bom Pastor está recebendo muitas melhorias", emendou o barbeiro Gabriel Paixão, que serviu um cafezinho e orou com o prefeito.O prefeito Waguinho, acompanhado pelo secretário de Educação, Denis Macedo, visitou ainda o complexo que reúne uma escola (com capacidade para mil alunos), uma creche (para 250 alunos), posto de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma quadra poliesportiva. O prefeito esteve também nas ruas do entorno das unidades para fazer um levantamento de obras que serão feitas."O cidadão não pode ficar preso dentro de seu próprio bairro por causa de barricadas. Agradeço ao governador Cláudio Castro pelo apoio que está dando para devolvermos a paz aos moradores. A Prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessa população, que por mais de duas décadas ficou abandonada, Vamos licitar a área para que uma Companhia Destacada da Polícia Militar se instale no Bom Pastor", finalizou Waguinho, destacando o empenho da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), em Brasília, e do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), com o governo estadual.