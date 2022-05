A capacitação contou com uma série de palestras para profissionais de diversos setores de saúde mental - Zayra Lisboa / PMBR

Publicado 20/05/2022 17:59 | Atualizado 20/05/2022 18:03

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou, no auditório da Uniabeu, uma capacitação com o setor de saúde mental do município. A formação foi dividida em duas partes, sendo que a primeira abordou a reforma da saúde mental e sua linha do tempo. As palestrantes do evento foram a assistente social Vania Nascimento e as psicólogas Renata Góes, Jacqueline Tramontini e Thelma Mary Araújo de Oliveira.

O objetivo foi mostrar aos profissionais a importância de seu trabalho, introdução da história da saúde mental com o intuito de capacitar nossos profissionais como devem agir no dia a dia com o paciente. No total, 87 pessoas que trabalham nos setores de nutrição, enfermagem, psicólogos, direção e administração se capacitaram.

A Saúde Mental do município é composta por Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), Centro de Atenção Psicossocial II (Caps II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), residência terapêutica e ambulatório saúde mental).