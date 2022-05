Os jogadores do SE Belford Roxo realizaram neste sábado (21) o treinamento apronto para encarar o Unisouza - Marcos Leandro / PMBR

Os jogadores do SE Belford Roxo realizaram neste sábado (21) o treinamento apronto para encarar o UnisouzaMarcos Leandro / PMBR

Publicado 21/05/2022 23:45

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo busca sua terceira vitória na Série C do Campeonato Carioca, neste domingo (22/05), contra o Unisouza, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. Nas duas primeiras rodadas, os belforroxenses venceram o Atlético Carioca e o Brasileirinho Clube Social, se mantendo invicto na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

A expectativa que o Estádio Nélio Gomes receba uma boa presença de público com um público estimado de 500 pessoas. A diretoria durante a semana fez uma promoção com a distribuição gratuita de 200 ingressos para prestigiarem os comandados do técnico Diego Brandão.