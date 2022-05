Juliana Frathane teve um ótimo desempenho no Carnaval de 2022 - Divulgação

Publicado 23/05/2022 16:42 | Atualizado 23/05/2022 16:51

Belford Roxo - “Avisa a nossa coreógrafa nota 40, Juliana Frathane, que em 2023 ela é Inocentes de Belford Roxo”, disse o presidente da agremiação belforroxense, Reginaldo Gomes, na última semana, ao renovar o contrato da artista para comandar a comissão de frente da azul, vermelha e branco.



"Acabei de receber o comunicado, ainda estou me refazendo de tantas emoções, que passei na avenida, e agora tenho meu contrato renovado. Meu Deus perfeito! Só minha escola para me proporcionar mais uma vez esse momento único e inexplicável. Quando vejo o desfile incrível do último carnaval, confirmo que sem a estrutura que o presidente Reginaldo Gomes me proporciona, nada seria possível. Ele cuida, acredita, apoia e confia no meu trabalho, minha gratidão eterna. Obrigada Mariana, Mônica, Josiane, Lucas Milato, Santoro, Saulo Tinoco, Rodrigo Gomes e Luana Rios, vocês foram peças fundamentais, me seguraram o tempo inteiro", disse a coreografa.

A coreógrafa saiu da Marquês de Sapucaí com a nota máxima, no enredo "A meia-noite dos tambores silenciosos" Divulgação A iguaçuana Juliana está no oitavo mês de gravidez, e é formada em dança desde 2007. Com especialização em jazz, sapateado, flamenco, ballet contemporâneo e afro. Participou de vários festivais de dança no Brasil e de programas de televisão. Sua trajetória no Carnaval começou em 2007, na escola de samba Porto da Pedra e na Comissão de Frente da escola de Belford Roxo. Permaneceu na Caçulinha da Baixada, nos anos 2007, 2008, 2015 e 2016. Em 2020, assumiu o comando da comissão de frente da Inocentes, conquistando duas notas 10 e em 2022, saiu da Marquês de Sapucaí com a nota máxima, no enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”.



"Agradeço também, aos meus bailarinos pela força, garra, dedicação, talento e entrega. Tudo valeu a pena, cada ensaio, cada bronca. Não posso esquecer do Tiago e Márcio pela roupa incrível e impecável e pela maquiagem fantástica. Só Deus sabe o quanto me dedico, estudo, batalho e me entrego de corpo e alma em tudo que faço. E o resultado foi a nota máxima, dada pelos quatro jurados, a quem deixo meus respeitos. Agora é aguardar o mês de junho para Maria Alice, nascer e começar os trabalhos de 2023. Eparrei! ”, falou com emoção a coreógrafa da Inocentes de Belford Roxo, Juliana Frathane.Também já tiveram seus contratos renovados: o diretor de Carnaval Saulo Tinoco, o carnavalesco Lucas Milato e a porta-bandeira Jaçanã Ribeiro.