O Comitê Gestor do CEU foi eleito. O mandato dos integrantes é válido por dois anos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/05/2022 17:36 | Atualizado 24/05/2022 17:43

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou nesta segunda-feira (23/05) a eleição do Comitê Gestor do Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), o Estação da Cidadania, situado no bairro da Piam. O evento foi realizado na Casa da Cultura, no bairro Nova Piam, e teve a finalidade de elaborar o regimento interno e regras institucionais de utilização do espaço com a presença do poder público e sociedade civil, além de dar voz às demandas e prioridades da população. O presidente do Comitê é Icaro Ribeiro Ferreira Meira. O mandato dos integrantes é de dois anos.

Foram eleitos para o Comitê Gestor: Flávio Cardoso da Silva, Crislaine Roque Pinto, Renan Bastos Rosa, Gisele Cruz da Silva e Paulo Roberto de Jesus. Além disso, foram escolhidos os seguintes representantes de instituições: Giselle Cruz da Silva (Brigadeirinho produções), ALP Editora Produções Artísticas e Culturais (Ana Diamante), Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo (Icaro Ribeiro Ferreira Meira), Afoxé Raízes africanas (Maria Isabel Vitorino) e Associação Beneficente Mata Virgem (Sérgio Silva dos Santos ).

O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância da eleição do Comitê Gestor Rafael Barreto / PMBR “Após a eleição foi aprovado o regimento interno. O poder público ficou com cinco membros com assento no Comitê. Dois são da Assistência Social; dois da Cultura e um da Secretaria de Esporte e Lazer”, resumiu o secretário de Cultura, Bruno Nunes.