No momento do impacto, um casal com duas crianças atravessava a rua, quando a moto bate de frente com o carro, e o motociclista acabou arremessado sobre a famíliaReprodução

Publicado 24/05/2022 12:15 | Atualizado 24/05/2022 13:23

Belford Roxo – Um impressionante impacto entre uma motocicleta e um carro, num cruzamento do bairro Areia Branca, em Belford Roxo, na madrugada desta segunda-feira (23/05), contou com a sorte de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está passando no exato momento do acidente. Câmeras de segurança do local registraram o acidente e o atendimento do SAMU. Veja o vídeo abaixo:

Acidente impressionante entre carro e moto é flagrado por unidade do SAMU em Belford Roxo. Saiba mais: https://t.co/uQoUrSVO4r pic.twitter.com/9pd9uNwVj4 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 24, 2022

No momento do impacto, um casal com duas crianças atravessava a rua, quando a moto bate de frente com o carro, e o motociclista acabou arremessado sobre a família. Os socorristas da unidade móvel prontamente realizaram o atendimento. O motociclista e mais três pessoas ficaram feridas. Todos foram atendidos no Hospital Municipal de Belford Roxo e passam bem.