O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou o apoio do município no combate ao racismo e à intolerânciaDivulgação

Publicado 26/05/2022 14:55 | Atualizado 26/05/2022 14:57

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo realizou, na noite desta quarta-feira (26/05), na Casa da Cultura, a 4ª Conferência de Igualdade Racial e eleição do Conselho Municipal de Igualdade Racial. O evento aconteceu na mesma data em que é comemorado o "Dia da África no Brasil" e teve apresentação de dança, música, capoeira, jongo, maculelê, artesanato, poesia, exposição, roda de debate, palestras e muito mais.

O Conselho é bienal e tem como função fiscalizar os atos de intolerâncias no município e elaborar propostas de trabalho para o combate ao racismo junto com a Prefeitura. São 15 cadeiras divididas em instituições, sociedade civil e governo. "Hoje, Belford Roxo se tornou referência em apoio a diversidade cultural. Apoiamos todas as manifestações culturais que existem no município por determinação do prefeito Waguinho. E a melhor forma de você combater o preconceito e o racismo é dando voz à sociedade para que eles junto com o poder público lutem pelos seus direitos", explicou o secretário de Cultura, Bruno Nunes.

O Conselho tem a função de fiscalizar os atos de intolerância no município e elaborar propostas Divulgação Foram eleitos como conselheiros as instituições: UneAfroBrasil; Sim, eu sou do Meio; Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo; USCB- União da Solidariedade Cultural Beneficente; FUMA - Fundação Umbanda Matrizes Africanas. Sociedade civil: Telma Moreno; Paulo Sorriso; Renan Bastos; Viviane Tavares; Márcio Rufino. Os membros restantes serão indicados pelo governo.