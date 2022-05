O prefeito Waguinho ao lado da tenente-coronel Daniele Neder acompanhando a retirada das barricadas - Divulgação

O prefeito Waguinho ao lado da tenente-coronel Daniele Neder acompanhando a retirada das barricadasDivulgação

Publicado 25/05/2022 13:11 | Atualizado 25/05/2022 13:20

Belford Roxo – Uma operação conjunta entre o 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) e a Prefeitura de Belford Roxo, retiraram nesta terça-feira (24/05), barricadas de diversas ruas do bairro Bom Pastor e no Complexo da Guacha, colocadas por criminosos que impediam o deslocamento da população local e atrapalhavam a realização de obras de melhorias no bairro pela prefeitura. Veja o vídeo abaixo:

“Há algumas semanas estamos realizando esse trabalho junto do 39º BPM e da Secretaria Municipal de Conservação, visando garantir à população o Direito Constitucional de ir e vir”, disse o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), que acompanhou de perto a retirada das barricadas, ao lado da comandante do 39º BPM, tenente-coronel Daniele Neder.

O prefeito Waguinho cumprimentou os moradores nos bairros Bom Pastor e no Complexo da Guacha na ação de retirada das barricadas Divulgação



“Realizamos uma força tarefa para retirar as obstruções que impediam o transitar dos carros e pedestres nas vias do bairro Bom Pastor”, destacou Waguinho. O prefeito destacou ainda a importância da parceria com o Governo do Estado trazendo mais segurança para a população de Belford Roxo.“Realizamos uma força tarefa para retirar as obstruções que impediam o transitar dos carros e pedestres nas vias do bairro Bom Pastor”, destacou Waguinho.