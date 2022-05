O tema do encontro para celebrar o Dia do Assistente Social foi "A importância da intervenção profissional nas políticas públicas - Divulgação

O tema do encontro para celebrar o Dia do Assistente Social foi "A importância da intervenção profissional nas políticas públicasDivulgação

Publicado 25/05/2022 23:41 | Atualizado 25/05/2022 23:43

Belford Roxo - Em alusão ao Dia do Assistente Social (15 de maio), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (25/05), uma comemoração no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Previde), em Areia Branca, para celebrar a data com o tema “A importância da intervenção profissional nas políticas públicas”. Foram realizadas também palestras informativas sobre a profissão.

A secretária executiva de Serviço Social, Adriana Ribeiro, explicou que já são 98 assistentes sociais atuando nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família(USF), urgências e emergências e programas de saúde. “Nós ajudamos os usuários e famílias na luta contra o desemprego e encaminhamos para órgãos competentes dentro de fora do município. Hoje foi um dia para nos reunir e falar sobre a importância do tema e do profissional”, informou Adriana, ao lado do subsecretário de Saúde Marcelo Messias Ribeiro.

A supervisora acadêmica da faculdade Estácio em Serviço Social, Ciomara Santos, ministrou uma das palestras que foi mais uma troca de experiências. “É importante também falar dos profissionais atuando em diversos sistemas como o SUS (Sistema Único de Saúde) e SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e trabalhar em conjunto, de forma integrada para garantir os direitos da população”, resumiu Ciomara.

Adriana Ribeiro explicou que já são 98 assistentes sociais atuando nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, urgências e emergências e programas de saúde Divulgação

De acordo com a também palestrante Adriana Marques, que é assistente social do SUAS, o encontro tratou do profissional do SUAS atuando no Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e a articulação da rede para acompanhamento das famílias e indivíduos que têm seus direitos violados. “Essas demandas chegam aos serviços, os equipamentos atendem articulando a rede para trabalhar a fim de sanar toda a situação de violência”, explicou Adriana.