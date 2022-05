O coordenador da Guarda Mirim, Thiago Silva, a diretora do Cederj, Deiseli Coutinho e integrantes do projeto - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:04 | Atualizado 25/05/2022 16:05

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Guarda Municipal, realizou nesta terça-feira (24/05), no Polo Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), em São Bernardo, um evento em alusão ao Dia Internacional da Família (celebrado no 15 de maio), com os alunos do projeto Guarda Mirim e as famílias que se inscreveram nas oficinas. Ainda durante a noite, aconteceu a apresentação do curso e dessas oficinas como informática, empreendedorismo e treinamento para entrevista de emprego.

Durante o evento foi realizada uma dinâmica da família com a instrutora de administração Tatiane Carmin, entrega de medalhas dos melhores trabalhos de artes da oficina de artes com o instrutor Wilson Penna e palestras com a coordenadora do Programa Família Acolhedora, Rosângela Pedra, com a assistente social da Secretaria Especial de Saúde Mental, Cátia Rosa, e o psicólogo e mestrando em psiquiatria na UFRJ. Paulo Patrocínio.

O evento contou dos alunos da Guarda Mirim, familiares e representantes de diversos setores da sociedade Divulgação Os coordenadores do projeto Guarda Mirim, Thiago Silva e Egídio Soares, fazem parte do Comitê da Primeira Infância. Thiago destacou que o evento tem como objetivo promover a valorização da família para que elas ofereçam uma primeira infância saudável aos seus filhos. “A família é a base dos filhos. É na família que eles vão buscar as primeiras referências, principalmente na primeira infância”, explicou Thiago.

A diretora do Polo Cederj, Deiseli Coutinho, também informou que após o aluno da Guarda Mirim concluir o curso poderá se candidatar no pré-vestibular social da Fundação Cecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) e prestar concurso para as universidades do polo Cederj para concluir o nível superior na própria cidade. Participaram também do evento o diretor do Capsi (Centro de Atendimento Psicossocial Infantil), Márcio Nascimento, e a coordenadora do polo Cederj, Margareth Santolini.