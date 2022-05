Alunos da Escola Municipal Malvino José ficaram ligados na mensagem transmitida pela peça - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/05/2022 16:38 | Atualizado 27/05/2022 16:44

Belford Roxo - A Escola Municipal Malvino José Miranda, no bairro Parque São José, em Belford Roxo, recebeu nesta quinta-feira (27/05), o projeto Diverte Teatro Viajante com o espetáculo “Ciência para Uma Vida Melhor”, do Ministério do Turismo e da Bayer S/A. A peça aborda a higiene e seus cuidados, através de entretenimento e arte. A história gira em torno de dois cientistas e uma doença complicada que se apoderou de suas rotinas, prendendo os dois no laboratório antes de iniciar um grande congresso de ciência. A doença citada é a covid-19, que se converteu em pandemia gerando preocupação entre eles. As crianças que assistem à peça aprendem medidas de prevenção do contágio da doença e como a ciência é um grande aliado no combate à pandemia.

A atriz Fabi Pifer, que interpreta a cientista Star Santos, explicou que quando começaram a desenvolver o espetáculo ficaram preocupados por ele ter muita informação e não sabiam se as crianças iam dispersar e não ficariam atentas. “Mas isso não acontece. Elas ficam tão interessadas e tão dentro do assunto que não as perdemos tempo nenhum. E a parte lúdica vem para dar uma leveza e divertir, mas quando passamos informações elas captam tudo e isso é gratificante. Incentivamos o interesse pela arte, cultura e pelo mundo científico”, explicou Fabi.

Os atores Fabi Pifer e Daniel Guisard se confraternizaram com os alunos no final do espetáculo Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o parceiro de cena da Fabi, Daniel Guisard, que faz o professor Geninho, o espetáculo tem diversas camadas desde comédia, brincadeiras e ensinamentos de uma maneira lúdica, como a matéria a ser passada. “É legal ver que cada criança vai absorvendo um tipo de informação e o quanto isso engrandece a gente como sociedade levando essas informações para casa e irem espalhando”, resumiu.