Publicado 27/05/2022 13:48 | Atualizado 27/05/2022 13:52

Belford Roxo - Líder do Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo encara mais um desafio, neste domingo (29/05), às 15h, no Estádio Joaquim Almeida Flores, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, contra o Esporte Clube Rezende. Os belforroxenses buscam a quarta vitória consecutiva, após vencer os três primeiros jogos da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

“O último jogo mostrou a qualidade do nosso elenco que mesmo em campo jogando sem sete jogadores titulares, que estavam suspensos, com lesão ou resfriados, os substitutos conseguiram manter a qualidade do time e realizou uma excelente partida, que resultou em mais uma vitória. Isto significa que o trabalho está sendo correto e estamos focados num único objetivo e vamos lutar até o fim para conquistá-lo", disse o treinador.



A partida terá transmissão pelo Canal do Youtube do Resende TV.



A equipe do SE Belford Roxo SUb-17 venceu o Real Paraíso Futebol Clube, com o placar de 2 a 0, no Estádio Nélio Gomes, em amistoso preparatório para o Estadual Divulgação



Essa semana aconteceu o primeiro amistoso do time Sub 17, que fará sua estreia no Campeonato Sub-17 de 2022, da Ferj, no dia 26 de maio. A equipe venceu o Real Paraíso Futebol Clube, por 2 a 0, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.