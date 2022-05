O professor Leandro Karnal abordou em sua palestra diversos temas, como por exemplo, as relações interpessoais na escola - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/05/2022 17:17 | Atualizado 27/05/2022 17:30

A Prefeitura de Belford Roxo proporcionou uma manhã bastante interativa e cheia de informação para os profissionais da rede de ensino nesta sexta-feira (26-05), na Igreja Nova Vida de Heliópolis. Com o tema “Escola, lugar de empatia”, o professor e historiador Leandro Karnal palestrou no encontro para os professores, gestores, especialistas e equipe da Secretaria Municipal de Educação. Sob aplausos, o convidado abriu um espaço para responder perguntas depois de sua palavra. O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a editora IPDA.

Professora por formação, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) falou sobre os anos em que também militou nas escolas e ficou animada para a palestra quando recebeu a notícia. Ela se diz muito orgulhosa quando fala sobre Belford Roxo em Brasília e as conquistas que a cidade conseguiu durante os anos. “Percebemos como a empatia é importante. Depois de passar esses dois anos confinados devido a pandemia, os alunos voltaram diferentes e nós também. Mas aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Agora é hora de se reinventar na vida e colocar na prática a empatia”, destacou Daniela.

O secretário de Educação, Denis Macedo, exaltou a parceria com a editora que proporciona encontros como o evento que aconteceu, agradeceu o trabalho do prefeito Waguinho e destacou a luta da deputada federal Daniela do Waguinho por emendas em Brasília. "É um privilégio receber o professor Leandro Karnal, que é referência para a educação e também dentro de discussões intelectuais em todo o país. Vamos sempre sonhar grande", incentivou o secretário.

A diretora da editora IPDA, Alessandra Monteiro, disse estar grata com a parceria onde o objetivo enquanto empresa que trabalha com educação é levar uma educação de qualidade em vários lugares. "Essa palestra é um momento de reflexão, pois estamos recomeçando com tudo em nossas vidas depois de uma pandemia que nos pegou de surpresa e vimos o quanto a escola é importante. Sentimos muita falta e cada vez mais precisamos valorizar, e assim, passar a ver a escola com outros olhos", frisou.

Lugar de empatia

A professora da Escola Municipal Capela São José, Daiane Cerqueira, agradeceu pela oportunidade em participar do evento. “Assim nos sentimos valorizadas e é dada importância à nossa voz. Saio hoje motivada por ouvir palavras de orientação e motivação e com o sentimento de gratidão por receber o Leandro Karnal, que é referência”, disse Daiane. Sobre a palestra, a professora explicou que nunca houve um tempo em que se precisou ser tão empático. “Precisamos olhar para o aluno com um olhar mais humano e entender todo o contexto que eles vivem fora da sala de aula. Precisamos ainda equilibrar mais as nossas emoções a favor deles. Saio hoje melhor professora me colocando no lugar dos alunos e dos pais e assim podemos intensificar essa parceria entre escola e pais”, concluiu Daiane.

Entre os principais objetivos da palestra destacam-se: Promover reflexões sobre a construção de relações interpessoais na escola como potencializadoras das aprendizagens; Compreender o conceito de empatia e seu valor para o incentivo de ações éticas, cooperativas e de respeito; Sensibilizar os profissionais e, por conseguinte, toda comunidade escolar sobre a necessidade de fazer da escola um espaço de empatia e afetividade; Conscientizar os participantes a respeito do estabelecimento de relações saudáveis no espaço escolar e da manutenção de um convívio harmônico e respeitoso; Estimular a escuta afetiva e o diálogo como ferramentas preventivas ou corretivas em situações de conflito.

Participaram ainda do evento o presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella, os vereadores Matheus Igual Você e Regina do Valtinho e a secretária de Educação de Macuco, Luciana Boaretto.