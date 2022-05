Thiago Brito (E) ao lado do presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes - Divulgação

Publicado 27/05/2022 18:06 | Atualizado 27/05/2022 18:15

Belford Roxo - O intérprete Thiago Brito volta a ser a voz oficial da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2023. O cantor já teve passagem pela agremiação nos carnavais de 2012, quando a escola ascendeu à elite do carnaval carioca e dividiu o microfone com Wantuir de Oliveira, em 2013, no Grupo Especial. A contratação foi realizada na tarde desta sexta-feira (27/05), em reunião com o presidente da escola, Reginaldo Gomes. O cantor substitui os intérpretes: Tem Tem Sampaio, Silas Leleu e Luizinho Andanças.



“Me sinto como se estivesse retornando para minha casa, pois aqui fui campeão e desfilei no Grupo Especial, dois momentos inesquecíveis para a família azul, vermelho e branca", disse Thiago Brito.

Moro na Baixada Fluminense e na Inocentes conquistei muitos amigos, que sempre perguntavam, quando eu ia voltar. Quando o presidente Reginaldo Gomes me chamou de volta, fiquei muito contente e agradeço pela confiança. Agora posso soltar o grito: Está chegando a escola da minha vida, canta forte Inocentes de Belford Roxo. Tem que respeitar o nosso pavilhão” disse o intérprete.

No último carnaval, Thiago foi a voz da Unidos de Bangu. E tem passagens por diversas escolas, entre elas: Inocentes da Caprichosos, Filhos da Águia, Caprichosos de Pilares, Cubango e Estácio de Sá. Também foi voz oficial do Camisa Verde e Branco, em São Paulo e em San Luis, na Argentina.

No próximo mês de julho, irá acontecer a apresentação oficial do novo intérprete aos componentes da Caçulinha da Baixada.