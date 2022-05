Participaram da capacitação todas as equipes de Saúde Mental de Belford Roxo e representantes da Coordenação de Saúde Mental - Divulgação

Participaram da capacitação todas as equipes de Saúde Mental de Belford Roxo e representantes da Coordenação de Saúde MentalDivulgação

Publicado 28/05/2022 19:46 | Atualizado 28/05/2022 20:54

Belford Roxo – A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu, na última quinta-feira (26/05), no auditório da Uniabeu, no Centro, a capacitação das equipes de saúde mental que integram a Rede de Atenção Psicossocial do município. Os profissionais aprenderam sobre os conceitos que norteiam a prática e que direcionam o trabalho através do auxílio na construção de sociabilidade e reconstrução de seres coletivos.



Os profissionais aprenderam sobre os conceitos que norteiam a prática e que direcionam o trabalho através do auxílio na construção de sociabilidade e reconstrução de seres coletivos Divulgação Participaram da capacitação todas as equipes de Saúde Mental de Belford Roxo, os representantes da Coordenação Municipal de Saúde Mental, Thelma Oliveira, Renata Goés, Jacqueline Tramontini, Vânia Nascimento e Márcio Nascimento, além das diretoras técnicas dos Centros de Atenção Psicossociais, Dejane Nascimento (CAPS AD), Hanna Nazário (CAPS II), Deise Luci da Silva (CAPSI) e Kátia (CAPSI).