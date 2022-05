Jogadores do Sociedade Esportiva comemoram um dos gols na goleada sobre o EC Resende - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 30/05/2022 10:52

Galera de Belford Roxo prestigiou em bom número a goleada em Nilópolis Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo dominou completamente a partida contra o EC Resende Marcos Leandro / SEBR

Fernando e David marcaram gols na goleada de 4 a 0 sobre o EC Resende Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue dando as cartas na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (29/05), nem o sol de 31º C e o forte calor, impediu que os belforroxenses em mais uma bela atuação, goleassem o Esporte Clube Resende, por 4 a 0, no Estádio Joaquim Almeida Flores, em Nilópolis, pela competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Foi a quarta vitória consecutiva da equipe, em quatro jogos, mantendo a invencibilidade e a liderança do torneio. Os gols do triunfo foram marcados por Fernando, David, Alemão e Luquinhas.A partida no campo do Nova Cidade contou com boa presença de público de Belford Roxo, comandados pelas torcidas organizadas, Ressacada e Sinistros de Bel."Preparamos o time, durante toda semana, pois precisamos avançar na competição com o máximo de aproveitamento. Tive que fazer um trabalho diferenciado, porque alguns titulares estavam voltando de um resfriado forte e outros de contusões adquiridas, no jogo contra o Unisouza. Mas, felizmente conseguimos recuperá-los e nosso time não sofreu desfalque. Entramos na partida com bom preparo físico, muita garra, esperança e demos uma goleada. Dedico à conquista da vitória de hoje, as torcidas que vieram nos prestigiar e a todos os atletas que se colocaram em minhas mãos, confiando que num pequeno espaço de tempo, ficariam em condições físicas de entrarem em campo. Agradeço ao presidente Reginaldo Gomes por estar nessa equipe, que o principal objetivo é vencer", disse o preparador físico, Jeferson Souza.O próximo jogo acontece no domingo (05/06), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, contra o Barcelona, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Belford Roxo TV e Rádio Gama Esportiva.