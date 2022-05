O guarda municipal Hernane Couto Farias, que encontrou a carteira, no momento da devolução para Eduardo do Nascimento Oliveira - Reprodução

O guarda municipal Hernane Couto Farias, que encontrou a carteira, no momento da devolução para Eduardo do Nascimento Oliveira Reprodução

Publicado 29/05/2022 22:08 | Atualizado 29/05/2022 22:15

Belford Roxo – Guardas municipais de Belford Roxo tiveram um belo gesto na noite da última sexta-feira (27/05). Os agentes belforroxenses recuperaram a carteira do catador de recicláveis, Eduardo do Nascimento Oliveira, que a havia perdido na Praça de Heliópolis, com R$ 425 reais e todos os seus documentos.

Eduardo ficou desesperado ao perder o dinheiro que usaria para levar compras para sua residência.

O catador refez todo o trajeto feito, mas sem sucesso, não encontrou a carteira. Porém, a sorte sorriu para o morador de Belford Roxo. Os guardas municipais em patrulhamento pela movimentada praça, encontraram a carteira de Eduardo. Como não havia informações de contato do catador, o guarda municipal Hernane Couto Farias, que encontrou a carteira, procurou por Eduardo pelo bairro de Heliópolis.

Como não o localizou, o agente levou a carteira para o Centro de Controle Operacional, da Secretaria Municipal de Segurança Pública. No local, Eduardo foi identificado e localizado. Ele foi contactado para ir até a central e recuperar a carteira com todo o dinheiro e os seus documentos, conforme um vídeo publicado pelo agente no momento da devolução ao catador de recicláveis.