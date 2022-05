O projeto "Brincar é Coisa Séria" fez a alegria das crianças, que participaram de diversas atividades lúdicas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 30/05/2022 17:48 | Atualizado 30/05/2022 17:54

Secretários Marcelo Machado e Rodrigo Gomes, deputada Daniela do Waguinho, secretários Bruno Nunes e Brenda Carneiro, e o presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro Rafael Barreto / PMBR

A criançada se divertiu e colocou a criatividade em desenhos feitos em folhas de papel Rafael Barreto / PMBR

A escola de samba Inocentes de Belford Roxo abrilhantou a apresentação do projeto em Santa Amélia Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Em comemoração ao Dia Internacional do Brincar (28 de maio), a Prefeitura de Belford Roxo realizou um dia recheado de atividades para a criançada no último sábado (28/05). A Praça de Santa Amélia recebeu o projeto “Brincar é coisa séria” com brincadeiras, palhaços, pula-pula, escorrega, apresentação de dança, música, torneios, tendas para falar sobre saúde bucal, Ecoponto, oficinas e muito mais. A realização foi uma parceria de diversas Secretarias a fim de contribuir com o Plano Municipal da Primeira Infância.Membro da Comissão da Primeira Infância na Câmara Federal, sendo a coordenadora da região sudeste, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) visitou o evento e explicou que através do brincar a criança se desenvolve em um todo, além de trabalhar a criatividade, imaginação e coordenação motora. “O desenvolvimento da criança é algo impressionante, mas muitas pessoas não levam em consideração e nós adultos precisamos ser uma eterna criança, diante de todos os problemas que passamos no dia a dia. Lembrando que o prefeito Waguinho (União Brasil) assinou em 2019 o Pacto pela Primeira Infância se comprometendo em ser um amigo das crianças e colocando-as como prioridade no governo”, explicou Daniela, mencionando o Plano Municipal da Primeira Infância que está sendo elaborado e tem a duração de 10 anos.“Eu sempre falo que se você educar as crianças, não vamos precisar reformar os homens no futuro. Esse evento tem a preocupação da educação e desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças”, afirmou o secretário de Cultura, Bruno Nunes, ao lado do secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, que disse estar feliz com o sucesso do projeto “Já conversei com o secretário Bruno e vamos expandir o projeto para outros bairros e chamar de Caravana do Brincar, que de 15 em 15 dias vai a um bairro diferente”, explicou.A contadora Mainara Tancredo, 32 anos, levou seus três filhos Maria Helena, Murilo e Henrique Farias, junto com a sogra Ana Lúcia, 56, e amou o que viu. “A ideia do projeto é maravilhosa e importante para a comunidade, principalmente para quem não tem acesso a esse tipo de diversão. As crianças estão adorando e as atividades vão ajudar ainda na questão do desenvolvimento delas e mostrar o verdadeiro significado da infância que é brincar. E ser criança é bom demais. E acho muito importante essa preocupação com os pequenos e a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Muitos pais e responsáveis trabalham fora e é bom ter esses momentos voltados à família e à diversão juntos”, disse Mainara.