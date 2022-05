Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Márcio Canella e Marcelo Canella percorreram as obras - Rafael Barreto / PMBR

Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Márcio Canella e Marcelo Canella percorreram as obrasRafael Barreto / PMBR

Publicado 31/05/2022 16:36 | Atualizado 31/05/2022 16:50

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo está recebendo um banho de obras. E para complementar esse trabalho diário, a Prefeitura está realizando o mutirão aos sábados em um bairro diferente. A primeira região a receber as obras do programa foi Itaipu no último sábado (28/05), que ganhou mais de 20 caminhões de concreto. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), esteve na região acompanhado do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil).

Marcelo Canella, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e Marcio Canella acompanharam de perto o trabalho dos funcionários que trabalham nas obras Rafael Barreto / PMBR Também acompanhado de secretários e vereadores, o prefeito Waguinho foi ao bairro Shangrilá, que está recebendo obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), do Governo Federal, que engloba obras de drenagem, saneamento básico, pavimentação e esgotamento sanitário.

Marcelo Canella, Marcio Canella, Waguinho e Daniela do Waguinho caminharam pelas obras Rafael Barreto / PMBR O prefeito Waguinho garantiu que esse trabalho continuará e alcançará todos os bairros. “São obras de qualidade para melhorar a vida das pessoas, levar dignidade e conforto no direito de ir e vir da população. É como sempre digo: onde tem trabalho, tem gente vivendo melhor. E com essa união quem ganha é o povo”, destacou Waguinho.