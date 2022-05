Secretário de Defesa dos Animais, ZZ da Crajubar, acompanhou a vacinação - Divulgação

Secretário de Defesa dos Animais, ZZ da Crajubar, acompanhou a vacinaçãoDivulgação

Publicado 31/05/2022 16:56 | Atualizado 31/05/2022 16:58

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo celebrou uma parceria com a ONG Associação Segunda Chance Proteção Animal RJ, com a Clínica Veterinária Pet Carioca (que tem como sócio-fundador o veterinário Diogo Giulito) e com o Laboratório Centro Avançado de Medicina Veterinária (Camev). A iniciativa possibilitou que a Secretaria de Defesa dos Animais realizasse uma ação de vacinação de animais no município. No domingo (29/05) foi feita uma ação no bairro Xavantes. Duzentos gatos foram vacinados. O secretário Francisco Jucier, o ZZ da Crajubar, acompanhou a vacinação.

Essa ação está sendo voltada para atender aos protetores de animais, que, em sua maioria, possuem muitos animais sob tutela. A importância dessa vacinação é que os gatos estarão protegidos contra quatro doenças: rinotraqueíte (doença respiratória causada pelo herpesvírus felino), Panleucopenia (infecção que ocorre por via fecal-oral principalmente), Clamidiose (afeta o sistema respiratório e olhos dos gatos, podendo levar ao desenvolvimento de conjuntivite e Calicivirose (doença que atinge o sistema respiratório e altamente contagiosa entre os gatos).

A ação de vacinação imunizou 200 gatos de protetores Divulgação Segundo relatos de médicos veterinários e dos próprios tutores, nessa época do ano, devido a proximidade do inverno, a rinotraqueíte, que é uma gripe felina, afeta aos animais, podendo levar a óbito. Isto significa dizer, que a aplicação das duas doses da vacina pode salvar vidas. Outra vantagem da aplicação dessas vacinas nos gatos tutelados por protetores, é que vai ajudar no processo de adoção. Os protetores de animais resgatam animais abandonados, cuidam, castram e começam o processo de adoção responsável, divulgando e entrevistando os possíveis adotantes.

Para facilitar a ação, a Secretaria de Defesa dos Animais colocou um veículo à disposição para o transporte de ida e volta dos protetores e dos animais.