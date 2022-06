Adriana Venâncio, neta de José Venâncio (Zé Cabeção) recebeu a placa de homenagem - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/06/2022 18:14 | Atualizado 01/06/2022 18:20

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta quarta-feira (01/06), a Unidade de Saúde da Família (USF) José Venâncio (Zé Cabeção), situada no Vale das Mangueiras. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com previsão para atender 100 pessoas por dia. As especialidades são clínica geral, pediatria, nutrição e odontologia e o espaço conta com sala de vacinação, administração, recepção, consultório odontológico, três consultórios, copa e banheiros.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil-RJ), essa é a 32ª unidade de saúde entregue na cidade, sendo que a meta até 2024 é de 50 novos postos. “Isso tudo é um investimento na medicina preventiva onde a população tem acesso a médicos e exames para diagnósticos de doenças e tratamentos. Podemos dizer que aqui é referência, pois tudo funciona e essa conquista é do povo”, informou o prefeito ao lado do seu vice Marcelo Canella (PSL).

Em mais uma inauguração ao lado do prefeito, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) reafirmou sua alegria em estar presente em mais uma conquista para a cidade. "Fico feliz em levar o nome de Belford Roxo a Brasília e de participar de toda essa mudança, e ainda mais por contribuir com esses avanços. São realizações em todos os setores e não seria diferente na saúde, pois promover esse acesso é primordial. Nossa missão é servir com qualidade e isso é um direito da população, ter acesso a tratamento e acolhimento com amor", explicou a deputada.

O deputado estadual Márcio Canella destacou que Belford Roxo avançou nestes últimos seis anos na questão da Saúde e em outras áreas. O parlamentar destacou que, em 2013, quando Waguinho assumiu o primeiro mandato, a cidade estava com praticamente todo os serviços parados e com as unidades sem funcionar. “Começamos a trabalhar e hoje estou muito feliz em estar em mais uma inauguração da saúde e ver tudo funcionando. Isso é fruto do trabalho e respeito pela população”, afirmou Canella.

O prefeito Waguinho inaugurou a USF Zé Cabeção, que fará 100 atendimentos por dia Rafael Barreto / PMBR

A Prefeitura tem investido na saúde. Além de campanhas de conscientização, acesso a exames, consultas e tratamentos, as inaugurações não param. “A população cobrou e entregamos mais uma unidade de saúde de qualidade. Você piscou e já iremos inaugurar mais uma. Antigamente, a saúde só tinha notícia negativa. Isso mudou quando o prefeito Waguinho assumiu o governo, arregaçando as mangas e trabalhando”, resumiu o secretário de Saúde, Christian Vieira.

O prefeito Waguinho inaugurou a USF Zé Cabeção, que fará 100 atendimentos por dia Rafael Barreto / PMBR Feliz da vida, Eunice Oliveira de Macedo, 69 anos, não vai mais precisar se deslocar para longe para ser atendida. “Agora serei bem cuidada pertinho de casa. Não vou mais gastar dinheiro indo para longe. Vou me consultar no novo posto e trazer minha família toda. Com mais essa conquista nos sentimos bem cuidados”, disse Eunice.