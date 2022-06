Belford Roxo

Vereador homenageia mulheres militares em Belford Roxo

Parlamentar Vitor do Gelo (PP) homenageou um grupo com 24 mulheres militares. Participaram também da solenidade a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e a comandante do 39º BPM, a tenente-coronel Daniele Neder

Publicado 31/05/2022 17:59 | Atualizado há 1 dia