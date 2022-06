A Casa da Cultura de Belford Roxo está com as inscrições abertas para aulas de violão - Divulgação

Publicado 02/06/2022 14:50 | Atualizado 02/06/2022 14:51

Belford Roxo - As oficinas na Casa da Cultura de Belford Roxo estão a todo vapor. Se você quer aprender a tocar um novo instrumento, a oportunidade é agora. A Secretaria Municipal de Cultura está abrindo vagas para as aulas de violão que acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15h e as 17h.





Os documentos necessários são: xérox da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma pasta azul 17. O secretário da pasta, Bruno Nunes, explicou que a partir das aulas de música com instrumentos estão montando uma orquestra.“Através da iniciativa musical que estamos fazendo, iremos levar a orquestra a diversos bairros incentivando outras pessoas a aprender um novo instrumento. A primeira apresentação aconteceu na Expo Trabalho Baixada”, explicou Bruno.