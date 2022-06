As reformas estão sendo executadas por meio do Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / 39º BPM

Publicado 02/06/2022 14:09 | Atualizado 02/06/2022 14:17

Belford Roxo - A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) iniciou, nesta quarta-feira (01/06), as obras de reforma do 39º Batalha de Polícia Militar, em Belford Roxo, no bairro São Bernardo. Na próxima segunda-feira (06/06), a empresa inicia as melhorias no 20º BPM (Mesquita). Atualmente, a EMOP registra obras em 28 unidades. A meta é alcançar 55 prédios, num investimento de 26 milhões de reais. As reformas estão sendo executadas por meio do Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. No mesmo dia, também foi realizada intervenções no Batalhão de São João de Meriti.

As intervenções nestas unidades incluem a revitalização dos alojamentos, refeitórios, telhados e pintura, além da restauração de fachadas Divulgação / Diretoria de Manutenção da EMOP-RJ

Do total de prédios contemplados, 23 são batalhões localizados na capital e no interior do Estado. Prédios antigos que datam do século XIX e que necessitavam de obras de manutenção estão sendo beneficiados. O Quartel General da PM, no Centro, é um dos exemplos. A pedra fundamental da construção foi lançada em 1889 por Dom Pedro II, em sua última aparição pública no Brasil. Outros, como o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), em Bangu, foi construído há 70 anos e nunca recebeu melhorias ou reparos. É a primeira vez que está sendo reformado.

De acordo com o diretor-presidente da EMOP-RJ, André Braga, a falta de manutenção nos prédios públicos, como os da Polícia Militar, reflete nas condições de trabalho do servidor e no atendimento da população.

“São bens que pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, integram o patrimônio público, necessitam de uma infraestrutura adequada. Servidores e usuários precisam de espaços públicos acolhedores e confortáveis”, ressaltou o presidente.