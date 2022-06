Serão 22 médicos em sistema de plantão. A expectativa de atendimento é de mil pessoas por dia - Divulgação

Publicado 02/06/2022 17:44 | Atualizado 02/06/2022 17:47

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugura nesta sexta-feira (03/06), às 18h, o Complexo Regulador, do bairro Vilar Novo, e o Hospital do Olho, unidade conveniada pelo SUS. No local, a pessoa poderá marcar exames para diversas especialidades. No caso de oftalmologia, se o caso for urgente, é feita a consulta e o encaminhamento para cirurgia no Hospital do Olho que funciona ao lado do Complexo Regulador.

O Hospital do Olho tem 4 mil metros quadrados e é todo climatizado, com sala de triagem, sete banheiros, salas de espera ampla, oito consultórios e três centros cirúrgicos. São 22 médicos em sistema de plantão. A expectativa de atendimento é de mil pessoas por dia.



O Hospital do Olho oferece também as seguintes cirurgias: catarata (opacidade de visão), Yag laser (limpeza das lentes), pterígio (conhecido como “carne no olho”, quando a membrana avança sobre a córnea), estrabismo (distúrbio que afeta o paralelismo entre os dois olhos, que apontam para direções diferentes), granuloma (popularmente conhecido como “cicatriz na vista”.) e retirada de corpo estranho dos olhos.