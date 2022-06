O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes (o terceiro em pé) vestido com a camisa do projeto, com alunos, coordenadores, instrutores e colaboradores do "Esporte Presente" - Divulgação

Publicado 03/06/2022 18:52 | Atualizado 03/06/2022 19:06

Belford Roxo - O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes, entregou na tarde desta sexta-feira (03/05), as camisas aos alunos de futebol, matriculados no projeto “Esporte Presente”, da Vila Olímpica. O projeto é fruto de uma parceria entre a Fundação Ceperj a Superintendência de Desportos do Estado do Rio De Janeiro (Suderj). A iniciativa do Governo do Estado do Rio tem como objetivo levar esporte e saúde à população de comunidades através de aulas de diversas modalidades esportivas.

“É importante para os jovens de nossa cidade, que projetos esportivos sejam trazidos e criados, e assim incentivarem a prática de atividades esportivas, que beneficiam também, a saúde, bem-estar e revelam atletas. Muitas crianças que estavam ociosas em casa, atualmente estão inseridas em projetos municipais e estaduais em todo Belford Roxo, graças as parcerias realizadas pelo governo Waguinho (União Brasil), apoiadas pelo deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ). Vê a criançada feliz praticando esporte é algo que não tem preço”, disse o secretário Rodrigo Gomes.

Em Belford Roxo, existem mais de 20 núcleos esportivos, sendo o total no Estado do Rio de Janeiro mais de 900 núcleos espalhados por diversas comunidades do Rio de Janeiro, atendendo cerca de 70 mil alunos.

A Vila Olímpica de Belford Roxo, fica localizada, na Rua Lecilio, s/n, bairro Nova Piam e oferece mais de 25 atividades esportivas e culturais gratuitas, que são: atletismo, basquetebol, futebol soçaite, voleibol, karatê, circuito funcional, ginastica localizada, GAP, dança de salão, pilates com bola, ginastica aeróbica, treinamento funcional, pilates de solo, fit dance, caminhada orientada, jump, capoeira, futevôlei, recreação, jazz infantil, futsal, fit dance infantil, violão, luta livre e kick boxing.