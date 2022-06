Policiais militares do 39º BPM foram acionados para o local, mas encontraram o homem caído, já morto - Reprodução

Publicado 03/06/2022 18:18 | Atualizado 03/06/2022 18:24

Belford Roxo – Um homem foi executado a tiros, nesta sexta-feira (03/06), na Alameda Ricardo, no bairro Wona, em Belford Roxo. Segundo informações de moradores, o homem teria sido perseguido por homens encapuzados, que o executaram dentro de uma residência, em que ele tentou se esconder.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, mas encontraram o homem caído, já morto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) deve assumir as investigações. Ainda não se tem as motivações do crime e nem a identificação da vítima.