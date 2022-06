Treino com bola do time profissional visando o jogo contra o Barcelona - Marcos Leandro / PMBR

Publicado 03/06/2022 17:53 | Atualizado 03/06/2022 18:00

Belford Roxo - O líder absoluto e invicto do Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo, busca a quinta vitória na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), contra o Barcelona, neste domingo (05/06), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.





Coordenador Marcos Leandro com Jogadores do Sub 17 Marcos Leandro / SEBR A expectativa é de mais uma grande atuação dos belforroxenses. “Vamos partir para mais um duelo, no domingo, e não podemos perder a humildade, porque ainda estamos na metade do campeonato. Claro, que nosso objetivo é ser campeão e não estão sendo medidos esforços para alcançá-lo. A rotina de treinos é intensa, com pouca folga e muitos exercícios. Mas tudo é compensado cada vez que terminamos uma partida ovacionados pelas nossas torcidas”, disse Marcos Leandro, membro da comissão técnica do profissional e coordenador da equipe Sub 17.O líder venceu as quatro partidas que disputou na Série C do Cariocão.

O jogo será transmitido pelo canal do Youtube TV Belford Roxo e pela Rádio Gama Esportiva, com entrevistas ao vivo.

SUB-17



Amistoso do time do sub-17 do SE Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR O time sub-17, do técnico Ricardo Sigolo, está se preparando para participar do campeonato da sua categoria, a partir do dia 26 de junho, e esta semana venceu mais um amistoso, com o placar de 7 a 0, contra o IBNJ Futebol Clube Mutirão.