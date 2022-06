O Coquetel das Mulheres Empreendedoras funcionou também como uma troca de experiências - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/06/2022 17:13 | Atualizado 03/06/2022 17:24

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo promoveu, nesta semana, o Coquetel das Mulheres Empreendedoras, no Estação da Cidadania. O encontro reuniu 60 empreendedoras e alunas da mentoria de empreendedorismo que já formou e forneceu a independência financeira a muitas mulheres. Durante o evento foram feitas dinâmicas para que elas se conhecessem melhor e a empreendedora da área de confeitaria Beatriz Fontes contou um pouco de sua trajetória.

Para a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, é um imenso prazer estar com as mulheres empreendedoras empoderadas em mais um encontro. “Foram diversos encontros da mentoria buscando a independência financeira, a precificação dos valores que precisam saber de seus produtos e buscando reingressar essas mulheres no mercado de trabalho. Também pontuamos cada categoria que a mentoria exige e temos muito a colaborar, e o céu é o limite”, destacou Brenda.

Secretária Brenda Carneiro destacou a importância de reingressar as mulheres da mentoria no mercado de trabalho Rafael Barreto / PMBR A secretária executiva de Planejamento e Projeto, Daniele Reis, explicou que o encontro foi uma espécie de network (rede) para essas mulheres estabelecerem conexão entre si. “Costumamos dizer que dentro do empreendedorismo precisamos estar em movimento. E foi isso que aconteceu no encontro que ajudou essas mulheres a se conhecerem, trocarem contatos, experiências, serviços e aumentando ainda mais a autonomia financeira que é a importância do empreendedorismo feminino para a gente. Pretendemos fazer periodicamente encontros de empreendedorismo para maior interação e integração entre mulheres”, garantiu Daniele.

Troca de experiências

Durante o encontro, a coach life Deise Giseli colocou a mulherada de pé e interagir umas com as outras. “Isso traz esse viés de conexão e acreditamos dentro do coach que as conexões vão transformando, trazendo conhecimento e uma metanoia (mudança essencial de pensamento ou caráter). Trabalhamos com modo de modelagem, o que está dando certo com uma eu posso trazer para o meu e aprimorar ele. Além de trocar contato e experiências, porque quem não se envolve não se desenvolve”, acrescentou Deise.

Vivendo do próprio negócio há dois anos, a empreendedora da área de confeitaria, Beatriz Fontes, está no ramo e conciliando com a vida acadêmica há cinco. Com apenas 20 anos ela já toca seu próprio negócio e falou sobre sua experiência. “Quando eu comecei, o empreendedor era mais competitivo e não tinha ninguém para instruir o básico a nós de o que é um negócio, como vou administrar como essas meninas tem com a mentoria e a grande rede de apoio. Hoje falo no meu instagram com mais de 20 mil pessoas sobre minha rotina e graças ao network que conquistei eu consigo ir em lugares que não imaginei chegar. Aqui nesse encontro conhecemos a realidade das outras e que passam pelas mesmas coisas e vemos que esse é o caminho”, disse Beatriz.