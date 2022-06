A palestra mostrou a importância de se cursar uma universidade pública de qualidade - Divulgação

Publicado 02/06/2022 18:12 | Atualizado 02/06/2022 18:13

Belford Roxo - Alunos do Projeto Guarda Mirim de Belford Roxo e os do Pré-Vestibular do Cederj participaram de uma palestra, nesta quinta-feira (02/06), com a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) do Polo Cederj de Belford Roxo, sobre a importância de cursar o nível superior em uma Universidade Pública de qualidade sem sair do município.

O evento contou com a presença dos alunos Aluno Rui Coelho Rodrigues e Raquel da Silva Nascimento, que cursam o sexto e sétimo período, respectivamente, do curso de Ciências Biológicas na Uerj no Polo Cederj de Belford Roxo, que é dirigido por Deiseli Coutinho. A coordenadora do curso de Ciências Biológicas é Celly Cristina Saba. Já o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que funciona no Cederj, tem como diretora-adjunta Maria das Graças Carreiro.