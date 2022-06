A ocorrência com o preso e todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 06/06/2022 11:03 | Atualizado 06/06/2022 11:48

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam um homem, na noite deste domingo (05/06), com uma pistola, carregadores e munição dentro de um carro, em ação de patrulhamento na Estrada Manoel de Sá, no bairro Lote XV, em Belford Roxo.

A ocorrência com o preso e todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).