Edinho Imperador é abraçado pelos companheiros ao fazer o gol de empate do SE Belford Roxo - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 05/06/2022 21:45 | Atualizado 05/06/2022 21:54

Belford Roxo - Não tem pra ninguém! O Sociedade Esportiva Belford Roxo mostrou na tarde deste domingo (05/06), em sua casa, no Estádio Nélio Gomes, porque é o líder absoluto do Campeonato Carioca da Série C. Os belforroxenses venceram o Barcelona por 2 a 1, com gols de Edinho Imperador e Jean Claudio, que marcou um golaço de bicicleta na partida. Foi a quinta vitória consecutiva, em cinco jogos, na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



"É uma emoção sem tamanho realizar o primeiro gol de bicicleta em um jogo oficial do Sociedade Esportiva Belford Roxo. É um gol histórico e que deu a vitória a nosso time. Dedico esse gol a minha família, que nunca permitiu que eu desistisse de jogar, sempre me apoiando. Sou grato ao meu técnico Diego Brandão, a toda sua equipe por confiar em mim e também aos meus companheiros jogadores, que se tornaram meus irmãos e cúmplices. Estamos focados em fazer o melhor e queremos dar um presente a todos que torcem por nós, que é chegar ao grupo acima", disse o meia, Jean Cláudio, autor do golaço de bicicleta.

O jogo

Jean Cláudio, autor do primeiro gol de bicicleta da história do SE Belford Roxo, garantiu a vitória da equipe Marcos Leandro / SEBR Até os 44 minutos do primeiro tempo o SE Bel Ford Roxo teve amplo domínio de posse de bola e deixou o visitante perdido sem conseguir fazer grandes jogadas em campo. Mas aos 45, a equipe de Jacarepaguá em uma cobrança de falta balançou a rede.

Durante o Intervalo os jogadores receberam uma bronca do técnico Diego Brandão, que exigiu finalizações a gol certeiras. Com isso, o Bel Ford Roxo voltou no segundo tempo com muita fúria, e não permitiu que o visitante crescesse. Aos 17 minutos, a meia Jean Cláudio fez um cruzamento rasteiro, que passou por Santos e chegou ao pé do Edinho Imperador, que tinha entrado em campo, para em seu primeiro toque na bola dentro da área do adversário, acertou um chutado para empatar a partida.

Jogadores do SE Belford Roxo comemoram mais uma vitória na Série C do Campeonato Carioca Marcos Leandro / SEBR A torcida dos Sinistros de Bel pedia mais gol, e foi atendida espetacularmente, aos 39, minutos, quando o meia Jean Cláudio num bate rebate, na entrada da área, fez um golaço de bicicleta, garantido a virada e vitória do time da casa.

O próximo jogo do Sociedade Esportiva Belford Roxo, será no próximo domingo (12/06), às 15h, no Estádio Elcyr Resende, em Resende, contra o Bréscia.