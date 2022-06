Durante a inauguração, o prefeito Waguinho destacou os avanços na Saúde de Belford Roxo e em todas as áreas - Rafael Barreto / PMBR

Durante a inauguração, o prefeito Waguinho destacou os avanços na Saúde de Belford Roxo e em todas as áreasRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/06/2022 17:58 | Atualizado 06/06/2022 18:14

Belford Roxo - Nem a chuva da última sexta-feira (03/06) atrapalhou a grande inauguração do Complexo Regulador do Vilar Novo e o Hospital do Olho, unidade conveniada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma grande queima de fogos e sorrisos da população presente, as unidades totalmente modernizadas e climatizadas foram oficialmente entregues. No local, a pessoa poderá marcar exames para diversas especialidades. No caso de oftalmologia, se for urgente, é feita a consulta e o encaminhamento para cirurgia no Hospital do Olho, que funciona ao lado do novo complexo.

O prefeito Waguinho descerrou a placa e inaugurou o Complexo regulador de Vilar Novo Rafael Barreto / PMBR O Hospital do Olho tem 4 mil metros quadrados e é todo climatizado, com sala de triagem, sete banheiros, salas de espera ampla, oito consultórios e três centros cirúrgicos. São 22 médicos em sistema de plantão. A expectativa de atendimento é de mil pessoas por dia. O Hospital ainda oferece as seguintes cirurgias: catarata (opacidade de visão), Yag laser (limpeza das lentes), pterígio (conhecido como “carne no olho”, quando a membrana avança sobre a córnea), estrabismo (distúrbio que afeta o paralelismo entre os dois olhos, que apontam para direções diferentes), granuloma (popularmente conhecido como “cicatriz na vista”) e retirada de corpo estranho dos olhos.

Marcio Canella, Marcelo Canella, Waguinho e Daniela ouvem explicações técnicas sobre o funcionamento da unidade de saúde Rafael Barreto / PMBR “Saúde é sempre prioridade no governo”, garantiu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil). “Quando anunciamos o Hospital do Olho as pessoas não acreditaram muito e hoje se tornou uma grande realidade na vida dos brasileiros de qualquer cidade que precisar, pois sabemos que as cirurgias e tratamento para os olhos são caras e por aqui será tudo gratuito. E assim também vai ser com o Hospital Oncológico e as muitas outras unidades de saúde que também vamos entregar, levando dignidade às famílias. Agradeço a parceria com os deputados Daniela do Waguinho (federal/União Brasil-RJ) e Márcio Canella (estadual/União Brasil) que mandam recursos para a nossa cidade e eu procuro aplicar bem, já que cuidamos de vidas. Esse é o nosso compromisso”, explicou Waguinho.

De primeira linha

Márcio Canella, Daniela, Waguinho e Marcelo Canella percorreram a unidade Rafael Barreto / PMBR A deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou mais uma vez o seu compromisso como parlamentar e sempre investir mais e mais na saúde de Belford Roxo. “E o prefeito Waguinho sabe executar muito bem as verbas que recebe e como as pessoas estão felizes com mais essa grande realização na cidade”, resumiu Daniela. O deputado estadual Márcio Canella destacou que os recursos também são para bancar a manutenção das unidades. “Desde que o prefeito Waguinho assumiu o primeiro mandato, em 2017, e eu como seu vice, arregaçamos as mangas para poder dar qualidade de vida para a população”, acrescentou Canella.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, garantiu que o Hospital do Olho é de primeira linha. “Temos equipamentos que vieram de outros países, tudo para dar qualidade ao atendimento das pessoas. Essa é mais uma vitória do povo de todo o Estado do Rio de Janeiro, pois quem precisar de tratamento ou cirurgia para os olhos estamos de portas abertas”, afirmou o secretário.

O Hospital do Olho funciona ao lado do Complexo regulador e tem capacidade para atender mil pessoas por dia Rafael Barreto / PMBR Severino Trajano de Melo, 69 anos, soldador, realizou a cirurgia de vista através do convênio da Prefeitura de Belford Roxo e a clínica Downtown. Seu rosto é um dos que estampam as paredes do novo Hospital do Olho. “Esse é um benefício muito grande para toda a população e para as pessoas que virão de fora, pois a frase do Waguinho foi de que quem chegasse seria atendido. Eu o admiro muito e assim nos sentimos valorizados. Fiquei maravilhado. E além de tudo mais uma unidade para a marcação de exames para as pessoas terem facilidade. A saúde está funcionando mesmo”, disse Severino.