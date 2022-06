Praia do Arrastão ganha placa de preservação dos cavalos-marinhos em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Belford Roxo - Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), a Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo realizou, nesta segunda-feira (06/06), em algumas escolas da rede municipal palestras interativas e didáticas para os alunos sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) conscientizando sobre a importância de preservar a natureza e seus recursos, a fim de garantir preservar o planeta para as futuras gerações. As crianças ainda plantaram ipês roxos. Uma ação de conscientização na Praça Eliaquim Batista, no Centro, foi realizada com trabalhos expostos dos alunos, doação de mudas do Horto Municipal e tendas falando sobre a preservação do meio ambiente.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Antônio Medeiros, a ação na praça foi a culminância da Semana do Meio Ambiente que marcou o encerramento dos trabalhos realizados nas unidades escolares. “Temos que ter consciência de tudo que fazemos com o meio ambiente, pois vai nos refletir lá na frente e precisamos cuidar dos nossos recursos naturais para as gerações de hoje e futuras, e assim ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é um debate muito importante e cada tenda falou sobre essa preocupação”, concluiu o secretário.

Crianças aproveitaram a ação de conscientização e viram algumas espécies de animais Rafael Barreto / PMBR

Os alunos do Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles, Aryadnes Alves, 11 anos, Luigi Dias, 12 e Aliyah Carvalho, 14, apresentaram seus trabalhos na ação e explicaram como foram confeccionados. “Juntamos as turmas e fizemos vários projetos. Além desses cartazes, preparamos uma apresentação de dança. Estudamos muito sobre ciência e biologia para poder fazer os trabalhos e focamos no sabão feito com óleo de cozinha reutilizado e alguns ingredientes básicos. Com tudo isso entendemos que se não for o meio ambiente, todos morrem. Precisamos desses recursos naturais e para isso não podemos jogar lixo nos rios e oceanos, parar de cortar árvores e matar animais. E para contribuir com a preservação, o ser humano precisa colaborar com o meio ambiente. Esses trabalhos de conscientização já ajudam, eu mesmo parei de jogar lixo no chão por trabalhos assim. Esse pouco faz a diferença”, explicou Luigi.