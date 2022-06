Na ação, a PM apreendeu quatro pistolas, uma granada, além de farto material entorpecente e rádios transmissores - Foto: Reprodução do Twitter da PMERJ

Publicado 09/06/2022 08:53 | Atualizado 09/06/2022 09:36

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (09), uma operação no Complexo do Castelar e nas comunidades da Palmeira e Rola Bosta, em Belford Roxo, na Baixada. Até o momento quatro criminosos foram presos e três pessoas foram baleadas. Na ação, foram apreendidas quatro pistolas, uma granada, além de farto material entorpecente e um rádio comunicador.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estão atuando em conjunto com outros batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de área (Baixada Fluminense). A ação tem por objetivo desarticular movimentações criminosas na região e combater roubos de veículos e roubos de carga.

A corporação informou ainda que, no início da ação, indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, o que motivou a reação. As três pessoas feridas no confronto foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

O Complexo do Castelar é uma das comunidades mais violentas de Belford Roxo. Eram de lá os traficantes envolvidos na morte dos meninos Lucas Matheus (9 anos), Alexandre da Silva (11) e Fernando Henrique (12). Eles desapareceram em dezembro de 2020, após saírem de casa para brincar em um campo de futebol da comunidade Areia Branca, também em Belford Roxo.