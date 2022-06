PMs estão no Morro do São Carlos para desarticular movimentações e práticas criminosas de quadrilhas envolvidas em roubos de veículos na Tijuca e na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 07:44 | Atualizado 09/06/2022 10:02

fotogaleria Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira nos morros do São Carlos, Querosene, no bairro Estácio; Escondidinho e Prazeres, em Santa Teresa; todos localizados na Região Central do Rio. Durante a ação, segundo a PM, um militar foi baleado na mão e socorrido para o Hospital Central da corporação. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a corporação, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e o PM acabou ferido no Morro dos Prazeres.



A PM informou ainda que a ação tem por objetivo desarticular movimentações e práticas criminosas de quadrilhas envolvidas em roubos de veículos na Tijuca e na Zona Sul da cidade. Há registro de pelo menos três veículos blindados no interior das comunidades.

Nos morros dos Prazeres e Escondidinhos, dominados pela facção Comando Vermelho (CV), policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Escondidinho/Prazeres estão atuando na operação. Já nas comunidades do São João e Querosene, dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), são PMs do 4ºBPM (São Cristóvão), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Impacto das operações

O prefeito Eduardo Paes cancelou a agenda que estava marcada para esta manhã no Morro do São Carlos. No entanto, a assessoria da prefeitura não revelou o motivo para essa mudança. Ele iria participar do lançamento do programa Pacto pela Juventude na comunidade, voltado para jovens entre 15 e 29 anos.

O projeto tem o objetivo de promover a transformação social em grupos de extrema vulnerabilidade por meio da disseminação de estratégias de participação social, liderança comunitária e cidadania. O evento também contaria com a presença da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).