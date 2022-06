Na ação, um criminoso foi preso e dois veículos foram apreendidos - Reprodução

Publicado 08/06/2022 10:30 | Atualizado 08/06/2022 12:53

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) resgataram, na manhã desta quarta-feira (08/06), uma vítima de sequestro, Renato Galhardo Rangel, de 37 anos, na Estrada da Conceição com Francisco Neto, no bairro Vila Santa Teresa, em Belford Roxo. Na ação, um criminoso foi preso e dois veículos foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP. Além do preso, dois carros foram apreendidos pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / 39º BPM A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).