Um dos presos nesta quarta (08/06) chegando na 60ª DP (Campos Elíseos) - Reprodução

Um dos presos nesta quarta (08/06) chegando na 60ª DP (Campos Elíseos)Reprodução

Publicado 08/06/2022 11:57 | Atualizado 08/06/2022 12:25

Belford Roxo – Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, na madrugada desta quarta-feira (08/06), cinco homens que sequestraram e torturaram um grupo de três paquistaneses, em Belford Roxo. De acordo com os agentes, os asiáticos caíram em um golpe da quadrilha, após serem atraídos para um encontro através de um anúncio de venda de veículo no aplicativo OLX.



O encontro com os golpistas foi marcado, na última segunda-feira (06/06), no bairro Vila Santa Teresa, em Belford Roxo. Ao chegarem no local, os paquistaneses foram sequestrados e levados para dentro da comunidade e foram torturados, sendo obrigados a entregarem e revelarem as senhas bancárias dos cartões de crédito e realizarem transferências e PIX do dinheiro disponível em seus respectivas contas.



Os três paquistaneses ainda tiveram seus familiares chantageados com fotos sob a mira de armas Reprodução

Os criminosos ainda realizaram chantagem com os asiáticos, enviando fotos aos familiares, os ameaçando de mortes, caso não enviassem mais dinheiro. Os paquistaneses foram liberados depois de cinco horas. Em seguida, foram até a delegacia, e denunciaram o sequestro e o roubo.

Após as investigações, os policiais civis chegaram até os criminosos. Segundo ainda os agentes, a quadrilha é formada por dez pessoas. Cinco foram presos na madrugada desta quarta-feira (08/06): Cassio de Oliveira Junior, de 28 anos; Leandro dos Santos Carvalho de 25; Max Alves de Almeida, de 34; Renato Detrine Pereira, de 35 anos; e Thalles Marques de Oliveira Leandro, de 26.



Todos eles responderão pelos crimes de roubo e associação criminosa, e já foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.