Os criminosos invadiram a casa da mulher quando ela estava dormindo para roubar dinheiro e um botijão de gás - Reprodução

Publicado 08/06/2022 11:06 | Atualizado 08/06/2022 11:09

Belford Roxo – Uma senhora de 76 anos foi agredida, roubada e estuprada por dois homens, no último final de semana, na Rua Jabre, no Morro da Lua, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo. Os criminosos invadiram a casa da mulher quando ela estava dormindo para roubar dinheiro e um botijão de gás. Após o crime e a violência contra a idosa, os bandidos fugiram. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, onde foi medicada, e se recupera bem.

De acordo com denúncia de vizinhos, não é a primeira vez que a senhora tem sua casa invadida por bandidos para roubá-la. Só que desta vez, de forma mais cruel, além das agressões físicas, ainda a estupraram. Os próprios vizinhos estão realizando doações para a recuperação dela, com alimentos e produtos de limpeza, já que ela não tem familiares e mora sozinha em Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo). Até o momento, nenhum dos criminosos foi preso.