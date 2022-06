Os alunos Victor Gabriel e Alexandre Pereira se encantaram com o violino e a flauta - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/06/2022 18:03 | Atualizado 08/06/2022 18:13

Belford Roxo - Os alunos da Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, assistiram à apresentação dos 40 músicos da Orquestra Jovem de Niterói, comandada pelo maestro Evandro Rodrigues. O objetivo foi mostrar ao público infanto-juvenil o universo orquestral, seus instrumentos e desdobramentos sonoros. Os 630 estudantes ficaram encantados ao ouvirem o repertório que reuniu Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Villa-Lobos, Mozart e clássicos da Disney. A apresentação foi conduzida por um ator-cantor que encenou junto aos músicos sobre a primeira vez em uma apresentação de orquestra.Emocionada com a apresentação, a secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, explicou que essa parceria com o Governo do Estado deu a oportunidade de os alunos conhecerem de perto o trabalho de uma orquestra. “E o projeto é formado por alunos assim como eles que precisam ter contato com essa cultura e conhecer esse repertório de artistas incríveis. Foi bonito ver nossos alunos participando de um momento tão lindo como esses”, resumiu Rosângela.De acordo com a idealizadora do projeto Orquestra Jovem de Niterói, Luíza Carilo, o grupo se chamava Orquestra Jovem Aprendiz e foi rebatizada ano passado. Iniciada em 2007, a orquestra é formada por alunos egressos do Programa Aprendiz Musical da Prefeitura de Niterói. “Ao longo dos anos foram entrando novas gerações de músicos e sempre participando de festivais e concertos no eixo Rio-Niterói. Recentemente pensamos em como seria importante levar essa formação para municípios vizinhos como Belford Roxo e daí saiu a ideia da turnê. A intenção é levar a orquestra para dentro do ambiente escolar e aproximar esse universo dos alunos que estarão vendo também alunos que aprenderam música em suas escolas”, explicou Luiza.

A quadra da Escola Municipal José Mariano dos Passos ficou lotada para a apresentação Rafael Barreto / PMBR

A secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosangela Garcia destacou a importância da apresentação da orquestra em Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

A idealizadora ainda acrescentou que ver a orquestra de perto tira o mistério e distanciamento da música clássica e orquestral da mente das pessoas. “Isso não é distante da realidade deles, na verdade, é mais próximo do dia a dia, e com a apresentação ensinamos à criança e o jovem a perceber essa sonoridade”, concluiu Luíza, ao lado da representante da Secretaria Estadual de Cultura, Cláudia Raybolt, parceira do projeto. “Abraçamos a ideia e fazemos a articulação com os municípios para que a apresentação chegue nas escolas e mostrar o que é uma orquestra. Fiquei muito contente quando vi a relação de cidades escolhidas e é uma honra estar em Belford Roxo. Nos receberam com muito carinho”, disse Cláudia em sua segunda vez acompanhando o projeto.Antes da apresentação, os amigos Victor Gabriel Cardoso e Alexandro Pereira Reis, 11 anos, já estavam com vontade de conhecer a flauta e o violino. Quando acabou a última música, eles ainda ficaram olhando maravilhados com os músicos e instrumentos. “Essa foi a primeira vez que vimos uma orquestra de perto e é igualzinha como no vídeo que a nossa professora nos mostrou. Gostamos muito das músicas e já quero aprender a tocar”, disse Alexandro. “Fiquei doido com eles tocando as músicas e vi que dá para demonstrar sentimentos com a melodia. Curtimos muito e já querendo assistir outra apresentação. E acho que vai nos ajudar a nos desenvolver junto com as notas musicais que podem ir de sons até músicas completas”, finalizou Victor Gabriel.