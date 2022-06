Belford Roxo

PM resgata vítima de sequestro e prende criminoso em Belford Roxo

Ação dos policiais militares do 39º BPM aconteceu na manhã desta quarta-feira (08/06) na Estrada da Conceição com Francisco Neto, no bairro Vila Santa Teresa

Publicado 08/06/2022 10:30 | Atualizado há 1 dia