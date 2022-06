A palestrante Cláudia Teixeira Cunha é epidemiologista - Divulgação

Publicado 10/06/2022 17:24 | Atualizado 10/06/2022 17:27

Belford Roxo - A Secretaria Executiva de Epidemiologia de Belford Roxo, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (10/06), no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Belford Roxo (Previde), no bairro Areia Branca, uma capacitação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

O tema da capacitação foi “Surtos e Notificações das Áreas Técnicas da Vigilância Epidemiológica”. A palestrante foi Cláudia Teixeira Cunha, que é epidemiologista pelo EpiSUS/Fiocruz Brasília. A capacitação teve como moderadora Kátia Cilene Ferreira da Silva, especialista em gestão materno-infantil (Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz) e Gestão em Saúde (Instituto de Medicina Social – IMS/Uerj).

Kátia Cilene Ferreira da Silva foi a moderadora da capacitação Divulgação De acordo com o superintendente da Secretaria Executivo de Epidemiologia, Rafael Felisberto, esses encontros ocorrem uma vez por mês para duas turmas, sendo uma quarta e outra sexta-feira. “Cada mês recebemos um convidado de uma área técnica da vigilância epidemiológica que irá apresentar a ficha de notificação pertinente a sua área técnica”, declarou Rafael Felisberto, que agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Subsecretaria de Direção e Atenção Básica e Previde.

As capacitações estão ocorrendo desde março. As próximas serão nos dias 13 e 15 de julho; 10 e 12 agosto. O encerramento será feito nos dias 14 e 16 de setembro, com a entrega de certificados. O canal de comunicação é [email protected]