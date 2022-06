Belford Roxo

Operação da PM em 03 comunidades de Belford Roxo terminou com 10 presos e 02 mortos

Os policiais militares do 39º BPM, com o apoio do 3º CPA, nesta quinta (09/06), apreenderam ainda quatro pistolas, uma grande quantidade de drogas, duas granadas e um rádio transmissor

