Publicado 10/06/2022 12:17 | Atualizado 10/06/2022 12:23

Belford Roxo - A operação contra criminosos realizada pelo 39º BPM (Belford Roxo), com o apoio do 3º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar (CPA), nesta quinta-feira (09/06), nas comunidades do Castelar, Palmeira e Rola Bosta, terminou com um saldo de dez presos, dois mortos, e a apreensão de quatro pistolas, grande quantidade de drogas, duas granadas e um rádio transmissor.

A ocorrência com todo o material apreendido e os presos foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).