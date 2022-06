A ocorrência com as armas e a granada foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 10/06/2022 11:32 | Atualizado 10/06/2022 11:36

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na manhã desta sexta-feira (10/06), um criminoso que participou de um ataque a tiros contra os agentes no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo. Um segundo preso, acabou ferido na troca de tiros e foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo e morreu. Na ação, duas pistolas e uma granada foram apreendidas com a dupla.



A ocorrência foi regsitrada na 54ª DP (Belford Roxo).