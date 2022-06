Fátima Duarte, Joice Bigatti, Daniela do Waguinho, Denis Macedo e Igo Menezes prestigiaram a posse dos ouvidores mirins - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - "Suas manifestações melhoram nosso atendimento e os serviços oferecidos à população”. Com essa frase a Ouvidoria Geral de Belford Roxo empossou nesta sexta-feira (10/06) os 84 ouvidores mirins eleitos em 28 escolas municipais. Entre eles, 28 são titulares e 56 suplentes porta-vozes de suas escolas e comunidades com a responsabilidade de receber e repassar demandas para a Ouvidoria. O projeto teve início em 2018 e busca aproximar a comunidade escolar do desenvolvimento de políticas públicas do município, tornando o aluno um agente sócio cultural que participa da discussão dos problemas entorno de seu ambiente escolar, apurando o senso de comunidade e responsabilidade social, para além disso buscar conhecer melhor a realidade das comunidades do município, criando uma parceria com o governo. A posse foi na Escola Municipal Belford Roxo.

De acordo com a ouvidora geral, Joice Bigatti, a cerimônia de posse é importante para conscientizar os ouvidores mirins sobre a importância do projeto trazendo a cidadania participativa, construindo relações nas escolas e comunidade para que entendam a importância de estar envolvido na gestão como cidadão. “Eles precisam entender que tem voz e cada escola tem um representante que vai trazer para a ouvidoria as demandas e trabalharmos em conjunto mostrando assim a importância da participação social”, explicou Joice.

Ouvidores mirins com a secretária executiva Fátima Duarte, a ouvidora Joice Bigatti, deputada Daniela do Waguinho e secretários Denis Macedo e Igo Menezes Rafael Barreto / PMBR A primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) ficou muito feliz em ver os rostos dos novos ouvidores mirins e saber que eles vão contribuir com a comunidade escolar e os bairros. “Também passei por esse processo de eleição onde as pessoas me ouviram e a responsabilidade é muito grande. E sei que vocês não entraram para a disputa pelo cargo por brincadeira. Conheço esse desafio, pois vocês passaram por palestras e preparação. Terão um ano aí dessa responsabilidade de avaliar o que está acontecendo na área de vocês”, finalizou Daniela.

Idealizador do projeto e secretário de Saneamento, Igo Menezes, disse que apesar da pandemia e a gestão da ouvidoria ter mudado, o projeto está a todo vapor. “Importante que o projeto continue e que não seja de uma única pessoa. Quero parabenizar e agradecer a dedicação de sempre da Secretaria Municipal de Educação, parceira da ouvidoria nesse projeto. E destacar que com essa iniciativa os alunos conseguem entender como funciona a democracia e o valor do voto, assim como do serviço público”, destacou Igo.

Ouvidores preparados para as demandas

A posse dos 84 ouvidores mirins foi na Escola Municipal Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, o projeto é importante pois fala da democracia. “A Ouvidoria instituída é o sentimento democrático dando voz à população e isso chega a vocês alunos. É importante saber que é ouvido e saber falar e cobrar. Dentro desse ambiente os alunos vão aprender. O projeto ainda revela uma fase importante do governo que não tem medo de ser cobrado”, resumiu Denis.

Com 43 votos, Yago Braga Lima, 14 anos, da Escola Municipal São Bento ganhou o cargo de ouvidor mirim titular. Nervoso e animado ao mesmo tempo, ele garantiu que vai ajudar sua escola e comunidade. “Estávamos precisando de uma pessoa para ouvir e repassar as demandas, a fim de melhorar o bairro e alguns pontos em nossa escola. Ser um ouvidor mirim é você escutar e saber falar. Precisamos entender as pessoas”, disse Yago.

Suplente da Escola Municipal Jardim Gláucia, Thaíza de Andrade, 14, agradeceu a oportunidade. “Vamos mudar a escola e o bairro podendo ouvir o que todos têm a dizer e ao mesmo tempo ajudar ouvindo as demandas e passando para o poder público”, finalizou Thaíza. Participaram também do evento o ouvidor geral de Mesquita, Rogério de Oliveira (representando os municípios vizinhos), a ouvidora geral de Guapimirim, Fabricia Vidal, o secretário de Transportes de Mesquita, Wallace Azevedo de Oliveira e a secretária executiva da Secretaria Municipal de Educação e madrinha do projeto, Fátima Duarte.