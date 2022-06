Jean Cláudio comemora com os companheiros o primeiro gol do SE Belford Roxo contra o Bréscia - Matheus Sanches / SEBR

Jean Cláudio comemora com os companheiros o primeiro gol do SE Belford Roxo contra o BrésciaMatheus Sanches / SEBR

Publicado 13/06/2022 10:24 | Atualizado 13/06/2022 10:32

Belford Roxo - Avassalador! O Sociedade Esportiva Belford Roxo chegou a seis partidas invicto e segue na liderança absoluta do Campeonato Carioca da Série C. Neste domingo (12/06), os belforroxenses derrotaram o Bréscia, de Magé, por 2 a 1, com gols de Jean Cláudio e Emerson de Oliveira, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.

"Conseguimos mais uma vez manter o ritmo com uma boa movimentação e a vontade de vencer dos jogos anteriores e o resultado foi mais uma vitória. E assim, continuamos em busca do nosso objetivo maior, que é subir de série. Nosso trabalho tá sério com treinos diários e dinâmicos e agora vamos, nos preparar a próxima rodada", disse o auxiliar técnico, Márson Almeida. A partida contou ainda com a presença do ex-craque e técnico do Flamengo, Andrade.

O meia Jean Cláudio abriu o marcador em cobrança de pênalti Matheus Sanches / SEBR

No primeiro tempo, o time belforroxense começou jogando com pressão utilizando o esquema tático do técnico Diego Brandão, concluindo as jogadas ensaiadas e colocando várias bolas perigosas na defesa do Bréscia. A primeira mudança do placar aconteceu aos 36 minutos, quando o atacante Santos sofreu uma falta dentro da área, que foi convertida em pênalti. O meia, Jean Cláudio cobrou com categoria e alegrou a torcida.

Ronaldo Silva (E) presidente do Bréscia, Andrade, craque e ex-jogador do Flamengo e Reginaldo Gomes presidente do SE Belford Roxo Matheus Sanches / SEBR Cinco minutos depois o meia, Jean Cláudio bateu a falta para área do adversário, o camisa 3, Jean Cerqueira escorou para dentre da área e o camisa 5, Emerson dominou a bola e chutou para dentro da rede. 2 x 0.

Jean Cerqueira (E), Márson Almeida e Jean Cláudio, após a vitória contra o Bréscia Matheus Sanches / SEBR Na volta da etapa final, com boa vantagem no placar, o Sociedade Esportiva de Belford Roxo administrou a vitória conquistando mais uma vitória e seguindo invicto e cada vez mais líder da Série C do Campeonato Carioca da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Jean Cláudio sai para comemorar o seu gol mandando o coração para a amada no Dia dos Namorados Matheus Sanches / SEBR O próximo jogo acontece no próximo domingo (19/06), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, contra o CAAC Brasil, pela oitava rodada do Cariocão. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Belford Roxo TV e Rádio Gama Esportiva.