Comemoração do Esperança de Seropédica, líder do Grupo B com 16 pontos, segue invicto na competição - William Davoli/ACFBR

Publicado 11/06/2022 17:15 | Atualizado 11/06/2022 17:23

Belford Roxo - Neste domingo (12/06), será dada largada as quartas de finais do Brasileirão da Baixada 2022. Serão quatro jogos que promete muita emoção aos torcedores das oito equipes de futebol amador restantes na competição.

A primeira rodada acontecerá toda ela no município de Nova Iguaçu. No bairro Ponto Chic, o Filhos de Davi de Nova Iguaçu enfrenta o Lageense de Paracambi, após conquistar a classificação com um gol nos acréscimos no empate contra o É Nós, no último domingo (05/06).

O Lageense de Paracambi, terminou a primeira fase como líder do Grupo A, com 15 pontos Marcos Leandro/ACFBR Em Vila de Cava, o Explozão enfrenta o Esperança de Seropédica, que terminou a primeira fase invicto, como a melhor equipe da competição.

Em Tinguazinho, no CT MG Esporte Clube, gerenciado por Marcão, pai do meia Gerson, ex-Flamengo, acontecerá um clássico iguaçuano. O União Eterna duela contra o UVA, em um jogo com emoção ao extremo.

Pra finalizar, no Engenho Pequeno, divisa de Belford Roxo e Nova Iguaçu, terá o duelo de times dos dois municípios. O Estrela Real de Nova Iguaçu e o Esperança de Belford Roxo fazem o duelo mais equilibrado desta fase.

PRIMEIRA RODADA - QUARTAS DE FINAIS - BRASILEIRÃO DA BAIXADA 2022

FILHOS DE DAVI X LAGEENSE

S.E.Unidos do Cobrex - 11h00

UNIAO ETERNA X UVA

CT MG Esporte Clube - 12h00

EXPLOZÃO X ESPERANÇA FC

Campo do Laerte (Tucano) - 12h00

ESTRELA REAL X SE ESPERANÇA

Estádio Osmario Castelar Filho - 13h45

As partidas de volta serão no próximo domingo (19/06). Lageense, Esperança (Seropédica), UVA e Esperança (Belford Roxo) decidem a vaga a semifinal em casa.