O SE Belford Roxo está invicto na competição com cinco vitórias em cinco jogosMarcos Leandro / SEBR

Publicado 10/06/2022 19:28 | Atualizado 10/06/2022 19:33

Belford Roxo - O Dia dos Namorados, que será comemorado neste domingo (12/06), promete ser de muita emoção para os amantes do futebol belforroxense, pois o Sociedade Esportiva Belford Roxo, líder absoluto e invicto da Série C do Campeonato Carioca, entra em campo, às 15h, em sua casa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, contra o Bréscia Futebol Clube, em partida válida pela sétima rodada da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O SE Belford Roxo, comandado pelo técnico Diego Brandão, é o único time 100% dentre as séries A2 e C, liderando de forma isolada a Série C, com cinco vitórias em cinco jogos, e um saldo de oit8 gols. Sendo que na última partida, o meia Jean Claudio fez um espetacular gol de bicicleta, que garantiu mais três pontos.

Uma das grandes novidades do jogo é a volta do meia Marcos Felipe, conhecido como Dongo, que estava passando uma temporada no São Raimundo EC (RR), e no Cariocão de 2021, foi uma das estrelas do time.

O meia Marcos Felipe com o membro da comissão técnica do profissional e técnico da categoria Sub 17 do Belford Roxo, Ricardo Sigolo Marcos Leandro / SEBR “Estou radiante por voltar a jogar em casa, depois de uma temporada fora do Rio de Janeiro e principalmente por vestir a camisa do SE Belford Roxo que me proporcionou momentos de glória. Agradeço a todos os amigos que me receberam com muita alegria, ao presidente Reginaldo Gomes, que deixou os portões do clube sempre abertos para mim. Volto mais focado e com o objetivo de ser campeão, para alegria da minha família, da torcida e de todos da nossa equipe. Vamos colher tudo de bom que Deus preparou para nós nessa nova temporada”, disse o jogador do Belford Roxo, Marcos Felipe (Dongo).

O membro da comissão técnica do profissional e técnico da categoria sub-17 do Belford Roxo, Ricardo Sigolo era uma das pessoas que demonstrou contentamento com a volta do Dongo, por considerá-lo um profissional experiente e versátil em campo, capaz de fazer a diferença.

O jogo será transmitido pela Rádio Gama Esportiva